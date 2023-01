Addio Bettelli, fine tessitore politico

di Alberto Greco

La sinistra modenese perde uno dei suoi protagonisti, uno di coloro che per quasi mezzo secolo contribuirono negli anni a rafforzare quella rete di relazioni associative che per decenni hanno garantito un saldo legame tra quel mondo e la società civile. Ieri è scomparso a 66 anni al Policlinico, dove si trovava per problemi sanitari che ne hanno gravemente compromesso la salute negli ultimi 9 mesi, Gabriele Bettelli. La sua militanza era iniziata fin da giovane nelle fila della Fgci, seguendo poi tutte le trasformazioni del Pci, prima in Pds, Ds e infine Pd, che lasciò nel 2017 per seguire Bersani e concorrere localmente alla nascita di Articolo Uno, di cui divenne immediatamente responsabile organizzativo, prodigandosi nella realizzazione delle sue feste.

Ma, era soprattutto conosciuto in città e provincia per la sua instancabile attività di dirigente della associazione sportiva Uisp, di cui divenne segretario regionale, concorrendo anche alla presidenza nazionale che sfumò per un pugno di voti. "Uomo dalle grandi letture (a casa ha una libreria enorme), appassionato di musica di ogni tipo e, ci teneva, – lo ricorda il segretario Articolo Uno Paolo Trande – interista. Colto, intelligente, riservato, equilibrato, organizzatore nato, capace di trovare soluzioni di sintesi e mediazione anche dinanzi a situazioni apparentemente inestricabili. È stato un fine tessitore di rapporti con gli altri partiti e movimenti per ogni tornata amministrativa. Modenese cittadino doc, negli ultimi anni viveva a Campogalliano con Stefania sua moglie". Queste sue doti lo hanno reso una figura apprezzata in tutti gli ambienti della sinistra modenese. "La notizia della morte di Gabriele ‘Lele’ Bettelli – scrivono Roberto Solomita, segretario provinciale Pd Modena, e Federica Venturelli, segretaria cittadina – lascia un senso di tristezza in tutta la comunità Dem modenese. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai famigliari e ai cari. Ci mancheranno la sua umanità, la sua intelligenza e generosità politiche". Parole che trovano la condivisione della segretaria provinciale di Rifondazione comunista Elena Govoni che definisce la sua morte "Una notizia molto triste". "È un vuoto incolmabile – afferma Trande – ma ci ha lasciato tanti insegnamenti di cui faremo tesoro".

Anche il comitato Uisp di Modena esprime il suo cordoglio. Per la presidente Vera Tavoni "perdiamo un compagno di viaggio di mille battaglie, un uomo Uisp a trecentosessanta gradi che per decine di anni ha dato un contributo straordinario alla nostra associazione, con impegno, idee, dedizione".I funerali si svolgeranno domani alle 15 presso Terracielo Funeral Home.