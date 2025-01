Alec, il concorrente di Affari Tuoi ora è un beniamino dei social

Dal teatro delle Vittorie di Roma è tornato a casa con appena un euro, ma con un’enorme popolarità. Dopo 35 puntate, Alec Magni Baraldi, studente e atleta di Castelvetro, ha concluso la sua avventura ad "Affari tuoi", il celebre game show in onda ogni sera su Rai1: dal punto di vista della vincita la sua partita non è finita come avrebbe desiderato, ma nel lungo tour de force televisivo il giovane è divenuto un beniamino del pubblico. Merito soprattutto della sua prestanza e della somiglianza con il conduttore Stefano De Martino che lo ha ‘proclamato’... suo fratello: l’altra sera entrambi hanno adottato lo stesso look, camicia bianca, pantaloni e cravatta blu.

Alec, 24 anni, studente in Biotecnologie mediche all’Università di Modena, è un valente sportivo. Ha partecipato agli Europei di football americano under 19 poi è passato all’atletica e sui social lo vediamo con i colori della Fratellanza. Il suo percorso in tv ad "Affari tuoi", per l’Emilia Romagna, è iniziato ai primi di dicembre. Da lì sono partite anche le sue gag con De Martino che lo ha anche coinvolto in balletti. In parallelo, di puntata in puntata, sui social Alec ha iniziato a ‘conquistare’ sempre più ammiratrici e ammiratori. Nella trasmissione andata in onda domenica sera, è arrivato finalmente il suo turno di gioco. Alec ha partecipato con la mamma Elisa, e insieme hanno iniziato la ‘sfida’ con il misterioso Dottore, ovvero Pasquale Romano, che al telefono ‘governa’ le offerte. All’inizio della puntata, Alec ha pescato il pacco numero 7, poi ha accettato il cambio e lo ha sostituito con il numero 3. La partita si è avviata molto bene: Alec e la mamma hanno aperto numerosi pacchi di basso valore, conservando il montepremi più alto, e il Dottore ha offerto loro cifre importanti, come 50mila euro. Però poi i pacchi super (con 100, 200 e 300mila euro) sono svaniti e nella sfida finale sono rimasti solo quello da 1 euro e quello da 50mila: Alec non ha accettato lo scambio e alla fine il suo pacco conteneva solo un euro. "È stata una bella esperienza" ha detto Alec, e ieri sui social già tanti lo rimpiangevano. La puntata di domenica ha registrato il record di ascolti, quasi 6 milioni e 400mila telespettatori.

