Arriva il porta a porta integrale a Savignano: kit per i rifiuti e punti informativi

E’ iniziata anche a Savignano la trasformazione dei servizi ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata. A comunicarlo è Hera, che sta introducendo anche a Savignano il sistema di raccolta porta a porta integrale in tutto il territorio comunale. "Il nuovo sistema – spiega Hera – sarà introdotto gradualmente, iniziando dalle aree rurali il 23 ottobre, per poi essere esteso ai quartieri residenziali, centro e Zai (zone artigianali industriali). A questo proposito in via Claudia 4024 a Savignano è stata aperta la Casa Smeraldo: si tratta di uno sportello in cui i cittadini, oltre a chiedere informazioni sul nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, potranno ritirare il kit per fare correttamente la raccolta differenziata". Per agevolare i cittadini, sono stati organizzati nelle frazioni di Savignano 4 punti informativi extra. Saranno operativi tutte le domeniche del mese dalle 9 alle 13. Ecco l’elenco: oggi a Mulino presso scuola dell’infanzia Puglisi di via Marchi, 15 ottobre a Formica nel cortile scuola primaria Frank di via Po, 22 ottobre a Magazzino in piazza Don Sturzo, 29 ottobre a Garofano al parco XXV Aprile.