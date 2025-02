’AstroMate’, rassegna scientifica

Nel mese in cui si celebra il Pi Greco Day, a Ravarino ormai dal 2011 la ricorrenza viene ricordata con una rassegna dal titolo "Non TemiAMO la Matematica", che intende promuovere la cultura scientifica. Attraverso incontri pubblici e conferenze divulgative si mettono di volta in volta in evidenza le relazioni tra la matematica e le altre discipline, anche quelle apparentemente più lontane, come l’arte, la musica, la poesia e, non di meno, con la vita quotidiana. Tema centrale di quest’anno sarà "AstroMate: in viaggio tra numeri e stelle" con un’edizione dedicata all’Astronomia. L’edizione 2025 si aprirà il 1° marzo con il professor Bruno D’Amore, docente di didattica della Matematica e volto storico della manifestazione, che terrà una conferenza su "Dante e l’Astronomia". E in questa prima giornata si terrà anche, al mattino, il Convegno nazionale sulla Didattica della Matematica, con crediti formativi per i docenti, che annovererà tra gli ospiti il professor Bruno D’Amore e la professoressa Martha Isabel Fandiño Pinilla, dell’Università di Bogotà. Il secondo appuntamento è fissato per il 7 marzo, quando salirà in cattedra il matematico Piergiorgio Odifreddi per intrattenere il pubblico con "Il grande racconto dell’astronomia: da Einstein ai buchi neri". Che cosa si mangia e si mangerà nello spazio? A questa domanda risponderà, sabato 15 marzo, l’architetto Francesco Bombardi con il supporto dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia. "Numeri e galassie" sarà, invece, il tema per il gran finale della rassegna, in programma sabato 22 marzo: sul palco del teatro di Ravarino dialogheranno la dottoressa Virginia Benzi e il dottor Alessandro Filisetti. "Nell’Universo – spiega la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi, ideatrice della manifestazione – si nascondono ancora tanti interrogativi a cui l’uomo cerca di dare risposta; la conoscenza e lo studio dell’Astronomia sono una mappa tanto indispensabile quanto affascinante per poter superare nuovi confini".

Alberto Greco