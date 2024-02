"Biglie d’acciaio contro case e automobili"

Pericolosi vandalismi a San Cesario negli ultimi giorni, sui quali stanno indagando i carabinieri. La denuncia arriva, in primis, dal consigliere di opposizione del gruppo di "Rinascita Locale" Mirco Zanoli, che dopo avere raccolto a sua volta informazioni da alcuni cittadini dice: "Pare che sabato scorso, verso le 10 del mattino, in via delle Fosse a San Cesario qualcuno si sia divertito a bersagliare vetri di case ed automobili con biglie di acciaio". La notizia è stata confermata al Carlino anche da una residente della zona, Mariangela Lambertini, che fornisce ulteriori particolari al riguardo e spiega: "A me è successo verosimilmente nella notte di giovedì, poiché me ne sono accorta venerdì mattina. Mi è stata danneggiata una porta a vetri dell’abitazione, tra via delle Fosse e via Marconi. Non so bene cosa possa essere stato l’oggetto che l’ha colpita, ma il danno è comunque consistente: almeno due o tremila euro. Già venerdì scorso, ho presentato denuncia ai carabinieri".

Ancora Lambertini prosegue: "Sempre in via delle Fosse è stata danneggiata la porta a vetri di un altro cittadino, che questa volta ha trovato una biglia di vetro nei pressi. Non so se è la stessa modalità che hanno utilizzato anche per la mia porta, ma un episodio simile si è appunto ripetuto in zona nel giro di un paio di giorni". Secondo quanto riferito da Zanoli, inoltre, si aggiungerebbero appunto a queste due porte finestre danneggiate anche altri vandalismi compiuti contro alcune auto parcheggiate in zona. In ogni caso, su questi episodi stanno indagando i carabinieri.

Nessun ferito quindi e danni solo a cose, ma c’è chi è preoccupato anche per quello che potrebbe succedere in futuro se dovessero continuare a ripetersi casi simili.

Il consigliere Zanoli ha inoltre informato dell’accaduto anche la polizia locale e ne ha approfittato anche per portare la questione sul piano politico, criticando la gestione della sicurezza da parte dell’amministrazione comunale. "Se vinceremo le elezioni – ha affermato Zanoli – rivisiteremo tutto il sistema sicurezza del paese e, a differenza dell’attuale amministrazione, nomineremo un assessore competente e ci confronteremo coi cittadini". Da parte sua il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, ha annunciato che farà verifiche in merito a questi fatti prima di eventuali commenti.

Marco Pederzoli