"Bocciati sulla sicurezza, mancano le strategie"

Sulla sicurezza mancano le strategie. L’accusa è della capogruppo di Modena per Modena Maria Grazia Modena a proposito della classifica del Sole 24 ore che vede precipitare di quattordici posizioni nella ’qualità della vita’, mentre scende al 66esimo posto su centosette comuni nella ’giustizia e sicurezza’.

"Immancabile ma giusto – premette Modena – l’appello al passaggio in serie A della nostra Questura, più agenti servono di sicuro, ma da soli non risolveranno il problema. E a questo proposito si parrà anche la nobilitate della parola dei consiglieri comunali di Fd’I che l’hanno quasi dato per certo, ma lo dicono da molto tempo".

Quello però che "appare debole è, sicuramente, l’assenza di strategie, di linee politiche da mettere in campo per contrastare il fenomeno (forse anche la volontà), ma soprattutto sono le persone deputate a riportare la sicurezza a Modena che non convincono del tutto".

Se il sindaco Mezzetti "può elegantemente e a ragione lavarsi le mani sulla poco onorevole classifica affermando che si riferisce al 2023, quando lui non c’era (Muzzarelli oramai accusato di tutto), l’assessore alla Sicurezza Camporota non può dire altrettanto, perché a quei tempi rivestiva il ruolo ben più autorevole di Prefetto. Se nella veste di rappresentante del Governo, con annessi e connessi poteri, Modena è precipitata, come potrà risollevarla in quella molto più deboli di rappresentante di Comune?"