Bretella aperta tra via Medicine e Vignolese

È stata aperta ed è entrata in funzione la bretella di collegamento tra via Medicine e la rotatoria del casello autostradale di Modena sud su via Vignolese. Sono, invece, necessarie ancora un paio di settimane di chiusura di stradello San Lorenzo per completare i lavori del nuovo svincolo della Complanarina all’altezza della via, a cura di Autostrade per l’Italia.

Proseguono infatti i lavori di realizzazione della tangenziale Complanarina, nel tratto tra la Nuova Estense e il casello autostradale di Modena sud.

La bretella aperta tra via Medicine e la rotatoria del casello autostradale, in particolare, rappresenta il nuovo collegamento che andrà a sostituire il vecchio svincolo tra via Medicine e via Vignolese quando verrà chiuso definitivamente, come previsto dal progetto della Complanare.

Su stradello San Lorenzo, invece, dove è in corso l’intervento del nuovo svincolo dalla Complanare, la circolazione nel tratto del cavalcavia autostradale rimarrà sospesa fino al 18 marzo per consentire il completamento dei lavori. I percorsi alternativi consigliati sono strada Paganine e, appunto, via Medicine. L’intervento, in particolare, riguarda la realizzazione di una rotatoria di raccordo con la viabilità ordinaria prima del ponte autostradale e di un sottovia all’altezza del ponte per il passaggio della Complanarina.

L’intervento, che ha subito una serie di sospensioni a causa del maltempo e dei prolungati ristagni di acqua conseguenti, segue quello effettuato su strada Paganine dove a sua volta è stato realizzato un nuovo svincolo della Complanarina.