Caso elezioni a San Prospero, il prefetto ha nominato il commissario

Modena, 8 giugno 2024 – Con un decreto il prefetto Alessandra Camporota ha nominato la sua vice, Teresa Inglese, commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di San Prospero, dove non si terranno le elezioni a seguito di irregolarità documentali nella presentazione delle due liste. Prima dello stop definitivo arrivato dal Consiglio di Stato, si sarebbero dovuti ‘affrontare’ alle urne Sauro Borghi, sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra, e Bruno Fontana per il centrodestra. Accertata l’assenza di liste elettorali, la prefettura fa sapere che il commissario si insedierà lunedì, il 10 giugno, e che rimarrà in carica fino all’insediamento degli organi ordinari di governo del Comune che saranno eletti nel primo turno elettorale utile, ovvero quello previsto nella primavera del 2025.