Circol Art rende omaggio all’artista Cicikov

Circol Art omaggia l’artista di Benedello, Gabriele Cantergianida, in arte Cicikov (1949/2003), con una mostra nel salone della storica Villa Settecento, che inaugurerà sabato alle 17 e sarà visitabile fino al 20 agosto. L’esposizione è in collaborazione con l’Accademia Musicale del Frignano. Sono esposte quindici sculture con le pienezze di forme delle sue creature, donne in prevalenza, nudi opulenti in terra cruda, luminosi più del marmo per l’uso di cera liquida nella lucidatura finale. In mostra anche opere dei soci artisti di Circol Art: i pittori Massimo Mazzieri, Paola Capodanno, Nazario Bernardi, Enrico Quadri, Enrico Checchi, Luca Speranza, Daniela Giovanelli, Lorenzo Mesini e Nadia Andreoli; i fotografi Giordano Orsi, Maria Grazia Ferri, Mauro Barbolini, Fabrizio Cinosi, Andrea Gabrieli e Paolo Pierotti; gli scultori Edda Caselli e Emanuel Gavioli. La mostra si potrà visitare il mercoledì sera durante i concerti organizzati dall’Accademia Musicale del Frignano, il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Inoltre, dal 5 luglio alle 17, appuntamento con i "Sabati Letterari", protagonisti poeti, scrittori e fumettisti a partire da Giuliano Biolchini, Mattia Nicolini, Yuri Ferrante, Mauro Barbolini ed Andrea Gabrieli.

w. b.