"Contento dei gol, spero di segnarne altri"

Pomeriggio speciale ieri al centro commerciale Grandemilia. Ospite ad un evento promozionale della Volvo, il capocannoniere canarino Antonio Palumbo si è incontrato con i tifosi, firmando autografi e facendosi fotografare con gli aficionados gialloblu. A margine dell’avvenimento, una chiacchierata con la stampa per sottolineare il buon momento della squadra, reduce del bel pareggio di Venezia, ultimo di quattro risultati utili consecutivi. Il centrocampista comincia proprio dalla bella prova di domenica allo stadio Penzo: "Abbiamo avuto ancora una volta un buon atteggiamento, dobbiamo continuare su questa strada, facendo vedere che siamo sempre in partita. Non dobbiamo abbassare però mai la guardia, perchè in serie B se sbagli qualcosa è un attimo che ti ritrovi risucchiato dalle squadre che sono sotto in classifica". Nonostante Palumbo non sia una punta, ad oggi con cinque reti è il bomber principe dei gialli: "Sono contento di questo, spero di continuare e segnare qualche gol in più". Il numero 5 canarino poi scherza sul penalty di Venezia, parato da Joronen prima del suo tap in vincente: "Quando ha respinto la palla, ho visto che fortunatamente arrivava verso di me e ho rimediato all’errore. Diciamo che ho voluto fare gol in questo modo, così non si dice che segno solo su rigore, se riprendi una respinta sui tabellini è un gol ‘normale’...".

A gennaio è arrivato Simone Santoro dal Perugia, l’anno scorso suo avversario nei sentitissimi derby umbri con la Ternana: "A prescindere dalle volte che siamo stati avversari, Simone è un bravissimo ragazzo. C’era la rivalità di queste partite, ma mai niente che andasse oltre. Sono molto contento che ora sia un mio compagno di squadra". Dalla gara col Parma in poi, il nuovo modulo 3-5-2 ha regalato equilibrio alla squadra: "Secondo me non è tanto il modulo quanto l’atteggiamento che la squadra ha avuto in campo. A Venezia abbiamo sofferto il primo tempo? E’ vero, ma bisogna anche dare merito agli avversari, non dimentichiamo che spesso giochiamo contro squadre forti che sul mercato spendono tanto, ci sta che fai un tempo dove subisci. La cosa da apprezzare è che, nonostante avessimo preso gol nell’ultimo minuto di recupero prima dell’intervallo, siamo entrati in campo e abbiamo fatto noi la partita". Domenica al Braglia lo Spezia dell’ex Falcinelli: "Giochiamo con una squadra che ha investito tanto e che adesso si ritrova in una zona della classifica dove non si aspettavano di essere. Sarà una partita molto difficile".

Alessandro Bedoni