"Così trasformiamo Pediatria in una giungla da esplorare"

Modena, 6 settembre 2024 – Team Enjoy Events and Fun ancora vicino ai bambini ricoverati al Policlinico di Modena. Dopo la realizzazione, nel 2022, di un ambiente colorato per accogliere i bambini negli Ambulatori Pediatrici, il Team ha lanciato un nuovo progetto Esploratori Coraggiosi che trasformerà in una jungla da esplorare tutte le degenze di Pediatria. In un secondo momento, pannelli colorati, abbelliranno anche la RX viscerale e la sala di attesa della Risonanza Magnetica al piano seminterrato del Policlinico, che viene utilizzata dai bambini in cura al Policlinico. I disegni sono realizzati da un professionista grafico e installati da una ditta specializzata e quindi hanno tutte le caratteristiche necessarie a essere posizionati all’interno di una struttura ospedaliera.

"Il Policlinico – ricorda il Direttore Generale dott. Claudio Vagnini – ha una lunga tradizione di Ospedale a Misura di Bambino che è una forma di umanizzazione della cure che ben si inserisce nella vision fortemente promossa dall’attuale Direzione generale. Il progetto di Team Enjoy si colloca in questo percorso e aggiorna le decorazioni del reparto per adattarle ai bambini di oggi. Sono convinto che essere possano stimolare l’immaginazione, ridurre lo lo stress e creare un ambiente più familiare e confortevole per i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale. Grazie a Team Enjoy per lo sforzo e la sensibilità".

"Questo progetto è stato finanziato ancora una volta grazie ai proventi dei vari eventi musicali e culturali che il Team Enjoy e tanti preziosi partners hanno realizzato durante questo anno - dichiara il Presidente Nicola Ortugno - I disegni sono stati realizzati tutti a mano dal nostro grafico e messi a disposizione per questo ennesimo splendido progetto. L’Obiettivo di Enjoy Color Care è colorare l’Ospedale insieme, perché la bellezza deve essere il primo ricordo di ogni bambino che arriva in Ospedale. Un segnale di un progetto che avanza senza sosta per migliorare gli ambienti pediatrici della nostra provincia".