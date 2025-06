Dal Comune aiuti per la Polizia: "Un fondo contro il caro affitti"

Non è caduto nel vuoto l’appello che il segretario provinciale Siulp (sindacato di polizia di Stato) Roberto Butelli ha lanciato per facilitare l’accoglienza e la permanenza nel territorio dei nuovi agenti che prenderanno servizio al Commissariato Polizia di Stato della Città dei Pico. Il loro arrivo è atteso per martedì prossimo. "Vogliamo sostenere chi sceglierà di restare a Mirandola – assicura la sindaca Letizia Budri –, poiché la stabilizzazione del personale è fondamentale per assicurare continuità e prossimità nel presidio del territorio. Stiamo valutando l’istituzione di un fondo comunale per il sostegno alle spese abitative (affitti e utenze) destinato non solo ai nuovi agenti, ma anche a tutto il nuovo personale delle forze dell’ordine che sceglierà di vivere nella nostra città, come già fatto per il personale medico e sanitario".

Al riguardo la maggioranza di centrodestra ha già pronta una mozione da portare in Consiglio Comunale. Sono 10 i nuovi agenti che giungeranno a rinforzo di un Commissariato che sconta, oltre a una sede inadeguata ed angusta, un organico decisamente insufficiente: erano rimasti in 25. I nuovi rinforzi sono, dunque, un riconoscimento di mesi e mesi di sacrifici, ma anche un atto di fiducia verso un presidio che svolge un lavoro fondamentale. Come previsto, durante il periodo iniziale di prova – della durata di quattro mesi – sarà il ministero dell’Interno a garantire l’alloggio ai nuovi agenti. Ma è dopo questa fase che il Comune intende intervenire con un suo ruolo proattivo.

Alberto Greco