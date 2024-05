Derby, il Modena ritrova Sassuolo e Cesena

Mancano soltanto due caselle per completare il roster delle venti squadre che giocheranno la serie B 2024/2025. Una sarà la perdente della finale playoff tra Cremonese e Venezia, l’altra invece uscirà dalle quattro compagini rimaste nella post season di serie C, leggi Benevento, Avellino, Vicenza e Carrarese. Gli esiti di questi spareggi però non andranno ad influire sul numero dei derby che il Modena dovrà affrontare nella prossima stagione, che saranno comunque tre, uno in più rispetto al torneo scorso. Ci sarà la sfida sempre sentitissima con la Reggiana, mancherà quella con il Parma che è andato, con il primo posto, direttamente in serie A. Quindi due novità, che poi in realtà novità non sono, visto che sono sfide, anch’esse sentite, e comunque già viste negli anni. Dopo undici anni tornerà, parliamo sempre di campionato senza contare gli incontri di Coppa Italia, la sfida con il Sassuolo. L’ultima volta che gialloblu e neroverdi si sono affrontati in serie B risale al 26 aprile 2013: una gara che, vista soprattutto con lo sguardo di oggi, fu piena di significati. Nell’occasione il Sassuolo con una vittoria, avrebbe staccato in anticipo il biglietto per la sua storica prima volta nella massima serie, e al Braglia (all’epoca terreno di casa per entrambe le squadre) fu l’attuale direttore sportivo dei canarini Andrea Catellani a siglare il classico col dell’ex. Un vantaggio che però fu ribaltato nella ripresa dalla doppietta di Ardemagni, che consegnò al Modena un successo di prestigio, costringendo i neroverdi a rimandare la festa. Si diceva che in quegli anni il Sassuolo giocava le gare casalinghe al Braglia, quindi vedremo per la prima volta (se si esclude quello di Coppa dell’agosto 2015) un derby tra le due squadre giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’altro derby, più vicino nel tempo, che tornerà, sarà uno di quelli più sentiti da entrambe le tifoserie, quallo con il Cesena, che manca dalla stagione 2021/22, l’anno in cui il Modena vinse il campionato di serie C: in quel torneo i gialli si imposero sia a Cesena che nel ritorno al Braglia, quest’ultimo giocato il 7 febbraio e deciso da un penalty di Tremolada. Detto tutto ciò, ci sembra comunque giusto rimarcare che, sia pur oltre i confini regionali, ci sarà un altro derby per il Modena. Si tratta di quello con il Mantova, provincia che confina con la nostra: anche qui si tratta di una sfida importante, che riporta alla memoria la semifinale playoff del 2006, quando i virgiliani al termine di due gare intensissime eliminarono i canarini dopo due pareggi.

La rosa Il calciatore della Primavera Marco Oliva ha firmato il suo primo contratto da professionista con i Gialli. L’esterno classe 2005 ha firmato un accordo triennale con opzione per il quarto anno.

Alessandro Bedoni