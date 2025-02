Distretto, la popolazione cresce nel capoluogo

Sassuolo è l’unico Comune in crescita, quanto a numero di residenti, di un distretto che perde invece abitanti tanto a Formigine quanto a Fiorano e Maranello. E la crescita di Sassuolo (+182) compensa in toto i cali degli altri tre Comuni – 108 abitanti in meno a Formigine, variazioni impercettibili, sotto le 30 unità, a Fiorano e Maranello - portando la popolazione complessiva del distretto ceramico modenese a ridosso dei 110mila abitanti totali, ovvero a 109815.

Detto che Sassuolo, con i suoi 41328 residenti registrati a fine anno scorso è anche il Comune più popoloso (seguono nell’ordine Formigine a 34473, Maranello a 17272, Fiorano a 16742) resta da aggiungere come il quadro demografico diffuso dai quattro Comuni, tuttavia, suggerisca altri spunti di riflessione, pur all’interno di un quadro di sostanziale stabilità e se da una parte consolida il trend di crescita in quel di Sassuolo (i residenti aumentano sistematicamente, da 5 anni a questa parte) dall’altra garantisce un quadro di sostanziale stabilità, sia nel ‘primato’ femminile (55463 le donne, 54352 gli uomini) che nei saldi, più o meno stabili, tra nascite e morti, emigrazione e immigrazione da un territorio all’altro.

E, come nel caso dei residenti, quello che si perde da una parte (i nuclei familiari sono, a Maranello, 51 in meno rispetto al 2023, ma a Sassuolo sono 165 in più, anno su anno) viene più o meno integralmente ‘compensato’ dai Comuni attigui. E’ il caso dei movimenti in entrata e in uscita dai territori (il cui saldo è di fatto zero) ma anche e soprattutto della popolazione di origine straniera, proveniente da un centinaio di paesi differenti, il cui totale, rispetto al 2023, è in leggerissima flessione: calano, i residenti di origine straniera, a Formigine (un centinaio in meno) e Maranello (dove sono il 75% del totale), crescono invece a Sassuolo (un centinaio in più rispetto al 2023) e Fiorano per un dato complessivo di 10860 (siamo poco sotto al 10% del totale, e di una dozzina di unità al di sotto del dato coplessivo del 2023) che vede a Sassuolo il numero più alto (6078, erano 5967 nel 2023), seguito da Formigine (2182, un anno fa erano 100 in più), Fiorano (1322, + 38) e Maranello, che attesta il dato appena sotto le 1300 unità, complice una flessione di 42 unità.

Marocco, Albania, Ghana e Romania le nazionalità più rappresentate: quella rumena è la comunità più numerosa a Formigine, mentre la comunità marocchina è la più numerosa tra i cittadini di origine straniera che abitano a Maranello, Fiorano e Sassuolo.

