Due tamponamenti in poche ore in A22

Caos ieri mattina sull’A22 del Brennero a causa di due tamponamenti che per lungo tempo hanno paralizzato l’autostrada. Il primo si è verificato intorno alle 8 – orario di punta – all’altezza del km 306 sud, all’altezza di Carpi. In base a quanto emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia stradale, sottosezione di Modena Nord, nello schianto sono rimasti coinvolti tre autoarticolati ed un furgone. I mezzi sono finiti ‘al centro’ di un maxi tamponamento a catena ed uno dei camionisti è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina, finita contro il semirimorchio tamponato. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanza e trasportato a Baggiovara. Il camionista ha riportato gravi lesioni nel violento impatto ma non corre pericolo di vita. Per liberarlo dalle lamiere contorte si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorse quattro pattuglie della polizia stradale di Modena Nord e tre carri per rimuovere gli autoarticolati, oltre al personale della società autostradale per pulire il manto stradale. Poco dopo, sempre in A22 direzione sud si è verificato un secondo tamponamento che ha visti coinvolti due autocarri ed un autoarticolato. Due i feriti trasportati a Baggiovara, uno dei quali con serie ferite. In autostrada si sono formate lunghe code e i disagi si sono registrati fino al primo pomeriggio.