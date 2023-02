Edilizia popolare, ecco 5 nuove case "Puntiamo sulla rigenerazione"

Entro il 2024, Castelfranco Emilia avrà cinque nuovi appartamenti di edilizia popolare, destinati alle persone con fragilità. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Gargano (foto), dopo che la scorsa settimana ha preso il via il cantiere, da 1,5 milioni di euro (finanziato al 100% da fondi Pnrr), per abbattere e ricostruire ex novo 5 appartamenti in via Zanasi, che già storicamente erano destinati all’edilizia popolare. "L’edificio – spiegano infatti dal Comune - risale all’inizio del ‘900, quando Castelfranco iniziò a sviluppare un piano di costruzione di edilizia popolare. Nel 1908 si realizzarono i primi edifici nel capoluogo, a Piumazzo, Manzolino e Gaggio. Il fabbricato di via Zanasi non è più abitato dai anni e il progetto di rigenerazione prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio per l’utilizzo originario di edilizia residenziale pubblica". Il sindaco precisa: "Sarà abbattuta una stecca delle case popolari di via Zanasi, quella di proprietà pubblica (una parte infatti è privata), corrispondente a 5 appartamenti. Ne saranno quindi realizzati 5 completamente nuovi, che destineremo a persone con fragilità, come ad esempio anziani con difficoltà di deambulazione. L’intervento dovrebbe essere ultimato a 2024 inoltrato". L’assessore Remo Mezzetti, che ha la delega al Pnrr, aggiunge: "Per il nuovo edificio saranno utilizzati materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, oltre a interventi che garantiranno il risparmio energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili. E’ infatti previsto un sistema di isolamento termico a cappotto, l’utilizzo di infissi esterni a ridotta trasmittanza termica per il contenimento delle dispersioni e l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici per la produzione di acqua calda sanitaria ed energia elettrica. Ci sarà inoltre un sistema di recupero delle acque, grazie all’installazione di un serbatoio di accumulo delle acque meteoriche per l’irrigazione degli spazi verdi".

Il progetto prevede al piano terra l’ingresso principale ed il vano scala comune sul quale si affacciano gli ingressi degli appartamenti. Al piano terra si trovano le cantine, una per ogni unità immobiliare, e due giardini privati. Al piano primo troveranno posto tre di questi cinque appartamenti: un monolocale e due bilocali. La vicesindaca Nadia Caselgrandi precisa: "Nella definizione dell’articolazione degli spazi abitativi, abbiamo voluto differenziare le tipologie degli alloggi per poter rispondere al meglio alle necessità dei fruitori degli alloggi. Tutti gli appartamenti saranno accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, la scelta di puntare sul risparmio energetico offre una risposta al tema sempre più urgente di contrasto alle povertà energetiche". Oltre alla riqualificazione del fabbricato di edilizia residenziale verrà riqualificata anche l’area verde circostante.

Marco Pederzoli