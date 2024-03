Entra in chiesa e accoltella l’artista della mostra ritenuta blasfema

Carpi (Modena), 28 marzo 2024 – Episodio gravissimo questa mattina nella chiesa di Sant'Ignazio a Carpi dove è esposta la mostra Gratia Plena dell'artista Andrea Saltini, al centro di numerose polemiche perché considerata blasfema.

Mostra Gratia Plena, aperta un’indagine. Ma la procura chiede subito l’archiviazione

Questa mattina un uomo con mascherina è entrato in chiesa e ha sfregiato l'opera con un coltello e bomboletta spray poi ha aggredito l'artista che ha cercato di fermarlo.

Saltini è stato colpito al collo dalla lama ed è stato portato al pronto soccorso in ambulanza, anche se le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto sono arrivate la Digos e la polizia scientifica. Mentre in una via nelle vicinanza della chiesa è stata trovata una parrucca per terra.

Le forze dell'ordine sul luogo dell'aggressione

L’opera blasfema nel mirino, la Procura chiede l’archiviazione

La mostra Gratia Plena era finita al centro delle polemiche dopo l’esposto presentato da numerosi fedeli di Forlì, Ravenna e Bologna rappresentati dall’avvocato forlivese Francesco Minutillo. Erano stati iscritti nel fascicolo l’arcivescovo Erio Castellucci, l’artista Saltini e i curatori della mostra. La procura però ha chiesto subito l’archiviazione del caso.

Anche se l’avvocato Minutillo ha annunciato subito battaglia alla decisione dei magistrati: "Ci opporremo con fermezza alla richiesta della Procura, che ci appare priva di motivazioni adeguate ed anzi giuridicamente inconsistenti e perfino surreali nella parte in cui citano un caso trattato dalla Cassazione nel quale veniva proprio condannato un artista per aver manifestato disprezzo verso la religione cattolica disconoscendo alla istituzione alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità e divenendo una mera offesa fine a se stessa".

Notizia in aggiornamento