Fd’I, sconfitta agrodolce: "Qui numeri importanti, in linea con le Europee"

Sconfitta netta per il centro destra che, a livello provinciale, è stato superato di 20 punti dall’alleanza di centro sinistra. A differenza del 2020, quando la coalizione venne trainata dalla Lega, questa volta è stato Fratelli d’Italia a superare ampiamente gli alleati.

"Quando si corre per una carica monocratica – commenta Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – o si vince o si perde e qui, evidentemente, il centro destra ha perso. In ogni caso, se andiamo ad analizzare i dati, in seguito a una narrazione che non ci ha mai visti in partita per la vittoria, e sicuramente non ha mobilitato il nostro elettorato ad andare a votare, il centro destra resta in linea con il dato positivo emerso dalle europee. In particolare, in provincia di Modena, Fratelli d’Italia supera la media dell’Emilia-Romagna: un fatto che, storicamente, non è mai accaduto in una regione dove il cuore pulsante del centro sinistra si trova proprio tra Reggio, Modena e Bologna, e che dobbiamo leggere con favore".

Come certifica Barcaiuolo, nonostante la sconfitta della coalizione, i numeri fanno ben sperare la sezione provinciale di Fratelli d’Italia. "Il risultato – dichiara Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – attesta il grande lavoro svolto da Fratelli d’Italia in questi anni. Resta l’amarezza per la sconfitta della coalizione, ma i numeri ottenuti dal partito ci rendono orgogliosi". Secondo partito della provincia per il centrodestra, con il 4,83% delle preferenze, la Lega Salvini Emilia-Romagna.

"Nella delusione della sconfitta regionale in una campagna elettorale sotto tono – commenta Stefano Bargi – essere il secondo partito della coalizione attesta la fiducia dei cittadini nei nostri confronti.

Per quanto mi riguarda, avere ottenuto più di 1600 preferenze su 11.000 elettori rappresenta una grande soddisfazione. Purtroppo, le città di Modena e Carpi si sono confermate ancora una volta un terreno inespugnabile per il centro destra".

Terzo partito della coalizione, Forza Italia, che a livello di preferenze ha visto vincere Antonio Platis anche se, soprattutto a Modena, un grande apporto di voti è arrivato da Pier Giulio Giacobazzi, candidato a sorpresa dal partito poco più di un mese fa.

"Abbiamo portato un numero significativo di preferenze all’interno della lista – chiarisce Giacobazzi – e siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto.

Resta l’amarezza per la sconfitta, ma siamo di fronte a un risultato importante per Antonio Platis.

Dal mio punto di vista ho cercato, con soli 35 giorni di campagna elettorale, di portare un contributo tangibile al mio partito". "Nonostante il grande risultato personale, purtroppo non entrerò in consiglio perché i seggi non premiano Modena" spiega Antonio Platis (FI).

Jacopo Gozzi