Festa dei 100 anni per Arpalice Lenzini

Nei paesi del nostro Appennino la qualità della vita aiuta a raggiungere traguardi di età sopra le medie nazionali. E’ un dato ormai accertato che viene confermato dai neo-centenari che sempre più frequentemente raggiungono in buona forma questo traguardo. E’ il caso di Arpalice Lenzini, vedova Ladurini, di Fiumalbo, che il 27 agosto ha festeggiato i 100 anni assieme ai figli Davide, Fulvio e Gian Luigi, e assieme alla cugina Carla che lo stesso giorno ha festeggiato i 94 anni. Alla festa sono intervenuti il sindaco Alessio Nizzi e l’assessore Valentina Santi che hanno portato gli auguri e le congratulazioni a nome dell’amministrazione comunale fiumalbina e del paese tutto. ‘E’ stato un onore fare gli auguri a questa neo centenari: la signora Arpalice è lucida, curata ed in buona salute -ci dice il sindaco- a testimonianza della qualità della vita paesana e di un ambiente che aiuta a mantenersi giovani ed attivi in una realtà come quella dei comuni montani più familiare e meno impersonale rispetto a quella delle grandi città.’ La signora Arpalice si è detta molto contenta della visita del sindaco per questo importante traguardo. A confermare come l’Appennino sia terra longeva, vi fu il record mondiale raggiunto da Dina Manfredini.