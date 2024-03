Fuga in retromarcia contro la caserma dei carabinieri, rocambolesco episodio a Modena

Fuggono al controllo della polizia locale in retromarcia e si schiantano contro la recinzione della caserma dei carabinieri in via Carducci. La rocambolesca fuga, iniziata lunedì verso le 19, dopo che la potente vettura, con a bordo due stranieri, era stata fermata per un controllo dalla polizia locale. "I poliziotti urbani hanno fermato l’Audi A3 nera – racconta C.C. testimone oculare – che seguivano già, percorrendo la via Carducci provenienti dal ponte sul Secchia. All’improvviso la vettura ha svoltato in via Lenin e a quel punto – riporta il testimone – gli agenti hanno acceso la sirena, sorpassato l’Audi mettendosi di traverso di fronte al veicolo. All’istante il passeggero è uscito dandosi alla fuga in direzione di via Carducci. Il guidatore, invece, ha abbassato il finestrino colloquiando con l’agente che s’era avvicinato. All’improvviso ha ingranato la retromarcia, l’agente s’è aggrappato coraggiosamente al conducente che a tutta velocità ha percorso 30 metri di via Lenin mollando poi la presa quando ha imboccato, alla cieca, via Carducci. Manovrando all’indietro ha infilato il vialetto che, nel parco delle Rimembranze, conduce all’ingresso della caserma, abbandonata dal terremoto del 2012, cozzando violentemente sul muro di cinta.

L’autista è sceso dalla vettura fuggendo e facendo perdere, come aveva fatto prima il compare, le sue tracce.

Successivamente – precisa – gli agenti hanno ricercato i fuggiaschi per le vie del paese ". Il veicolo è stato subito sequestrato. Il 5 agosto del 2022, uno straniero privo di patente si era schiantato, contro la medesima recinzione della caserma, sul lato prospiciente via Resistenza.

Gli operatori della polizia locale dell’Area Nord inflissero 5 mila euro di multa al guidatore dopo aver disposto il fermo amministrativo di 3 mesi del veicolo. Flavio Viani