"Genitori minacciati e maltrattati". Allontanati un 40enne e la moglie

Modena, 7 settembre 2024 – Erano costretti a vivere in un costante clima di sopraffazione: minacce di morte, insulti di ogni genere ma anche deprivazioni. Spesso, infatti, venivano lasciati senza cibo. E’ scattato l’ordine di allontanamento dall’abitazione familiare per un 40enne accusato in concorso con la moglie di aver maltrattato, per almeno cinque anni, dal 2019, gli anziani genitori 70enni con i quali convivevano. I due, il 40enne modenese e la compagna di origine brasiliana di 42 anni, sono stati sentiti ieri mattina davanti al Gip per fornire la propria versione dei fatti. Secondo le accuse, appunto, da anni entrambi maltrattavano gli anziani coniugi che, disperati, hanno deciso alla fine di sporgere denuncia. Gli indagati devono restare ad una distanza di 500 metri dai luoghi frequentati dalle persone offese e non possono in alcun modo comunicare con gli anziani coniugi. Secondo le indagini, svolte dalla polizia di Stato, i 70enni vivevano da tempo in un clima di sopraffazione appunto: la coppia avrebbe abusato della loro inferiorità fisica – in quanto gravati entrambi da patologie – ingiuriandoli, denigrandoli, minacciandoli con frasi del tenore: "Ti dò fuoco alla casa, se mi arrabbio sul serio picchio forte, ti uccido" e dando in continua escandescenza per ogni banale discussione. A presentare inizialmente denuncia, a giugno dello scorso anno era stato il pensionato, 75 anni. L’uomo si era recato dai carabinieri spiegando come il figlio avesse portato a casa nel 2022 anche la moglie, obbligando i genitori ad una convivenza forzata. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, i due trascorrevano parte della giornata al bar e la restante a letto, alzandosi solo per svuotare il frigorifero di casa. L’anziano, in lacrime, aveva sottolineato come i coniugi fossero soliti mangiare tutte le provviste tanto da lasciare senza cibo i due pensionati, causando problemi di salute soprattutto all’anziana. Successivamente anche la pensionata aveva deciso di sporgere denuncia, spiegando di subire maltrattamenti di ogni genere da anni, tanto da essere costretta a chiudersi in camera. Nei confronti della coppia è scattata la misura dell’allontanamento dall’abitazione delle presunte vittime, così pure il divieto di avvicinamento. Ieri entrambi sono stati interrogati dal giudice e la 42enne, rappresentata dall’avvocato Miras Athanassios, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

v.r.