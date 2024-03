Getta candeggina in faccia alla moglie per il divorzio e tenta di ostacolare i soccorsi

Vignola (Modena), 6 marzo 2024 – L’ha aggredita per strada, spruzzandole una sostanza urticante negli occhi, forse a base di candeggina. L’ennesima scena di violenza nei confronti di una donna è stata notata da alcuni passanti che subito hanno avvisato la polizia locale tentando di fermare l’uomo. In strada, in soccorso della vittima è intervenuto pure un agente in borghese. L’aggresssore, un marocchino 60enne – che tra l’altro ha allontanato i passanti intervenuti ostacolando i soccorsi – è stato alla fine arrestato dai carabinieri per lesioni gravi. L’episodio si è verificato lunedì sera a Vignola, in via Per Sassuolo. L’episodio è ancora tutto da ricostruire ma pare che l’ennesima lite tra la coppia sia avvenuta nell’ambito di una separazione difficile, non accettata dall’arrestato. L’episodio è avvenuto appunto in serata.

Il 60enne avrebbe raggiunto la moglie, una 49enne di origine marocchina lungo la strada. I due avrebbero iniziato a litigare in modo violento e, al termine della lite, il 60enne ha poi spruzzato negli occhi della vittima una sostanza urticante, pare a base di candeggina.

Le grida disperate della vittima, dolorante e spaventata, hanno attirato l’attenzione dei passanti che subito hanno dato l’allarme. In strada è sceso anche un agente, residente poco distante, che è intervenuto in soccorso della donna. L’aggressore – dopo aver allontanato le persone intervenute – ha caricato la moglie in auto, poi lui stesso si è deciso a trasportarla al vicino ospedale di Vignola. La vittima ha subito raccontato l’accaduto ai sanitari ed è scattato il codice rosso. Sul posto sono arrivati i carabinieri che – raccolta la testimonianza della vittima ed effettuati i primi accertamenti – hanno arrestato il 60enne per lesioni aggravate.

Ora sono in corso le indagini dei militari per ricostruire l’ennesima vicenda di violenza che vede coinvolta una donna. Non si esclude che da tempo la stessa subisse maltrattamenti tra le mura domestiche. La 49enne ha riportato lievi abrasioni agli occhi e ieri è stata sottoposta ad accurate visite mediche sia a Vignola che al Policlinico. Il 60enne è stato ammanettato in flagranza di reato e questa mattina sarà processato per direttissima per il pesante reato di lesioni aggravate nei confronti della moglie.

Ieri, in tribunale a Modena sono state diverse le condanne nei confronti di uomini maltrattanti. Nel corso del processo con rito abbreviato è stato condannato a un anno e 4 mesi con sospensione condizionale della pena un altro sessantenne.

L’uomo, che sta seguendo un percorso contro la violenza, per mesi ha sottoposto a sevizie e maltrattamenti la moglie di 55 anni. Condanna di tre anni (la Procura ne aveva chiesti cinque) anche nei confronti di un 40enne rumeno che sempre nel 2022 ha aggredito, picchiato e maltrattato la moglie.

L’uomo, residente a Castelfranco, è tuttora in carcere: aveva violato il provvedimento di allontanamento alla vittima.