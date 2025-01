"Girare da soli non è più sicuro"

"Soprattutto per noi ragazzi, girare in strada, ormai, non è più sicuro. Spesso infatti veniamo presi di mira: questo non succede soltanto qui, ma anche in altre città d’Italia – entra nel dettaglio la giovane studentessa, Sofia Gibertoni –. Su questo aspetto, è bene sottolinearlo, bisognerebbe mantenere sempre alta l’attenzione". La giovane inoltre punta però i riflettori anche sulle iniziative che animano la città, "che hanno il grande potere di coinvolgere l’intera comunità e quindi di aumentare anche la sicurezza in alcune zone". "Fortunatamente vedo che negli ultimi tempi si sta risvegliando la voglia di incontrarsi in piazza, anche fra i giovani, soprattutto per confrontarsi su diversi temi. Questo è un aspetto importante che va alimentato".