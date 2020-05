Vignola (Modena), 27 maggio 2020 - Poco prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria da coronavirus la ‘Fortuna’ ha soffiato su Vignola e ha messo nelle mani di un misterioso sconosciuto un biglietto Gratta e Vinci da 2 milioni di euro. Poi il lockdown ha bloccato gli spostamenti e rallentato la burocrazia e solo ora la Tabaccheria Confine in via Per Spilamberto, tra Vignola e Spilamberto ha scoperto di aver venduto, lo scorso febbraio, il biglietto milionario. Ovviamente i titolari non sanno chi sia il fortunato che con un biglietto Mega Miliardario da 10 euro ha vinto il premio massimo, 2 milioni di euro. Intanto nella tabaccheria di Maurizio Albertini si festeggia sperando che la vincita sia di aiuto per incrementare la clientela notevolmente ridotta, anche se la tabaccheria rientra nelle attività che non hanno mai chiuso.

"A causa del lockdown siamo venuti a conoscenza di questa strepitosa vincita solo ora – spiegano i titolari – il biglietto è stato venduto in febbraio, non sappiamo a chi ma è normale, la maggior parte delle persone non vuole far sapere della vincita". La tabaccheria si trova in una zona di passaggio, chiamata ‘Confine’ proprio perché è al confine tra il territorio di Spilamberto e quello di Vignola. I titolari spiegano di essersi accorti della vincita guardando i dati che puntualmente invia Lottomatica, in questi mesi non hanno ricevuto alcuna telefonata, nessun minimo segnale dal vincitore. Il sospetto, spiegano, è che si tratti di una persona residente in zona.

"Di solito i biglietti Gratta e Vinci vengono acquistati più spesso da chi abita da queste parti". Il Gratta e Vinci non si è mai interrotto durante il lockdown mentre sono stati interrotti il Superenalotto e il Lotto, ripresi solo alcuni giorni fa, mentre le scommesse sono ancora ferme. Anche se la tabaccheria è rimasta aperta i clienti sono notevolmente calati e anche ora che è possibile spostarsi il gioco ha perso importanza sostituito da altri pensieri. "Si continua a giocare ma certamente non come prima" sottolineano dalla tabaccheria Confine dove sono preoccupati anche per i lavori in corso davanti al negozio, il cantiere della nuova rotatoria. "Faranno un guard rail davanti ai parcheggi, speriamo di non perdere clienti".