"Gravissimo, chiederemo giustizia"

In relazione al "gravissimo episodio" che ha visto un bambino di otto anni vittima di minacce di morte e violenze fisiche, il Codacons esprime "la massima condanna e solidarietà alla giovane vittima". Il fatto "rappresenta una ferita per tutta la società civile. Il Codacons, da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei minori, annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento penale: "A tal fine, è stato dato mandato all’avvocato Federica Prestidonato, presidente di Codacons Donna, per rappresentare l’associazione in tutte le sedi giudiziarie e adottare le misure necessarie per garantire giustizia alla giovane vittima". "Questi episodi confermano l’urgenza di interventi più incisivi per contrastare la violenza sui minori – dichiara il Codacons –. È fondamentale investire nella formazione di tutte quelle figure che possano consentire l’emersione precoce degli episodi di maltrattamento infantile e adolescenziale, come i docenti e i pediatri di base, strategici nell’individuazione dei segnali di un maltrattamento in atto".

Il Codacons invita tutti i cittadini a segnalare episodi di abusi e violenze.