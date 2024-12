I novant’anni di Kabaivanska

Novant’anni. È il meraviglioso traguardo che il soprano Raina Kabaivanska ha festeggiato con un concerto in suo onore al Teatro Comunale, gremito per l’occasione, lo scorso 15 dicembre. Un vero e proprio viaggio nell’opera per celebrare il suo talento, dove sul palco si sono così riuniti alcuni dei cantanti che da tutto il mondo sono arrivati a Modena per studiare con lei e affermarsi nell’universo della lirica. Elegantissima, in un completo da sera brillante di paillettes, Kabaivanska è stata accolta dal pubblico in un fragoroso applauso, per festeggiare insieme il traguardo dei novant’anni.