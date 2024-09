"Il Comune farà squadra con i commercianti"

"La parola d’ordine è fare squadra": con questo ‘biglietto da visita’ il sindaco Riccardo Righi si è presentato ufficialmente, martedì seta in un gremito Auditorium Loria, ai commercianti del centro storico, pubblici esercenti e rappresentanti delle associazioni di categoria. Insieme a lui, l’assessore al Commercio Paola Poletti. Oltre una ottantina i commercianti presenti, che hanno risposto con partecipazione ad un incontro molto atteso. "E’ stata una serata di confronto, dialogo e progettazione insieme - afferma il primo cittadino -. Abbiamo parlato di promozione commerciale e turistica, nuove progettualità e di centro storico. Energia e voglia di fare, lo spirito giusto che fa bene alla nostra città". "L’inizio con il passo giusto della collaborazione tra Amministrazione e mondo economico e commerciale della città", le parole dell’assessore Poletti, di professione commerciante. Soddisfazione espressa anche dalla maggior parte degli esercenti presenti: "La riunione è andata molto bene – si fa portavoce Angela Righi, presidente dell’associazione di commercianti ‘Carpi C’è’ -. Significativo il fatto che dopo la serata nuovo commercianti abbiano chiesto di iscriversi al nostro gruppo o che siano tornati ad associarsi negozianti che ne erano usciti. Adesso siamo quota 150 associati: per Natale puntiamo a tornate a quota 200 come pre Covid". "Si è subito avvertita quell’empatia che prima mancava con le Giunte precedenti – prosegue Angela Righi - Purtroppo, ci eravamo ‘abituati’ con un certo avvilimento, a non avere risposte, a doverci arrangiare da soli. L’assessore Poletti, ragiona da commerciante, è sul pezzo, concreta, conosce quali sono le problematiche del centro e dei negozianti, dalla riqualificazione al fatturato, al degrado, dai parcheggi alla burocrazia che spesso ha ostacolato la realizzazione di eventi. Abbiamo tutti apprezzato il suo impegnarsi, anche sotto l’aspetto dello snellimento delle procedure, e sapere di avere un ‘referente’ su cui poter contare anche per le problematiche ci ha trasmesso molta fiducia". "Certo – prosegue la presidente di ‘Carpi C’è’ – i problemi ci sono e dobbiamo tutti tirarci su le maniche e collaborare. Nel mio ruolo ho già iniziato a partecipare a tavoli di concertazione con il sindaco e l’assessore Poletti, e la voglia di fare non manca, come i progetti, tipo riportare in piazza il Carnevale e la Festa del Patrono, come Righi aveva promesso in campagna elettorale. Il nuovo sindaco si è dimostrato disposto ad ascoltare le nostre esigenze. Ora è tempo di ricompattarci, con la voglia di fare che ci ha sempre contraddistinto. L’entusiasmo pare essere tornato, ora facciamo qualcosa di bello insieme".

Maria Silvia Cabri