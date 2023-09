Imprenditore scomparso a Modena: si indaga per rapimento

Modena, 14 settembre 2023 – L’ultimo messaggio, con risposta automatica, è arrivato il giorno della scomparsa. "Sto arrivando"’, diceva. Ma di Savatore Legari, da quel 13 luglio scorso, non si è saputo più nulla e, con tutta probabilità, quell’sms inviato alla compagna non proveniva dalle ‘mani’ dell’uomo. A due mesi esatti dalla misteriosa sparizione dell’imprenditore edile, originario di San Pancrazio Salentino, in Puglia ma residente a Modena con la compagna, ieri mattina sono scattate le ricerche in due punti differenti: a Lesignana e a Sassuolo.

Sequestro di persona

Non è chiaro se dietro ci sia qualche ‘soffiata’, quello che è certo è che diverse pattuglie dei carabinieri, le squadre cinofile, i pompieri e la protezione civile hanno perlustrato la frazione di Lesignana, in zona Quattro Ville e Sassuolo, nei pressi di una diga.

Le ricerche si sono protratte fino al pomeriggio ma, al momento, non sarebbero emersi elementi importanti riconducibili all’uomo. La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l’ipotesi di reato di sequestro di persona e sono già state sentite alcune persone informate sui fatti.

L’ultimo sms

Il giorno della scomparsa, il 13 luglio appunto, il 54enne, che lavorava presso alcuni cantieri tra Modena e Bologna e che risiedeva in Emilia Romagna da più di vent’anni, è uscito di casa nel primo pomeriggio, alle 13, a bordo del suo furgone bianco per recarsi in un cantiere di Lesignana e poi di Valsamoggia. L’uomo, infatti, aveva vissuto a Crespellano – nel bolognese – fino al trasferimento, un anno fa, a casa della compagna, a Modena. La donna aveva iniziato a mandargli messaggi alle 16 ma il 54enne non aveva mai risposto né alle chat, né alle chiamate fino a quel messaggio "Sto arrivando" preimpostato delle 20.

La denuncia

Il giorno seguente, il 14 luglio la compagna, preoccupata, aveva sporto denuncia ai carabinieri e subito erano partite le indagini. Una decina di giorni dopo la scomparsa, il furgone dell’imprenditore è stato trovato dai militari in una strada di Sassuolo, nei pressi della quale ieri si sono concentrate le ricerche. Nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato rinvenuto il furgone, sono stati effettuati accertamenti che avrebbero però dato esito negativo. Parliamo di sopralluoghi nelle pertinenze delle abitazioni circostanti (cortili e rimesse) al punto in cui il mezzo è stato trovato e sequestrato – per poi essere sottoposto ad accurate analisi.

Le ricerche

Le ricerche del 54enne proseguiranno anche nella giornata di oggi. Al momento della scomparsa Legari indossava una T-shirt bianca con una scritta sul petto ’Montanari Ceramiche’, bermuda blu e scarpe da ginnastica.