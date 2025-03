In piazza Grande sindaco e assessori incontrano genitori, docenti e studenti

Stasera alle 18 durante un incontro annunciato il 15 febbraio scorso, l’Amministrazione comunale farà il punto sul contrasto al disagio giovanile che spesso sfocia in episodi di devianza o di violenza e sulle iniziative per le sicurezze dei giovani. L’appuntamento è nella sala del Consiglio Comunale e coinvolgerà le delegazioni formate dai singoli Consigli d’istituto con genitori, docenti e studenti, i dirigenti scolastici, i sindacati confederali, i rappresentanti delle realtà che conducono i progetti sociali e educativi per conto dell’amministrazione comunale e l’autorevole partecipazione di padre Giuliano Stenico. Per l’amministrazione comunale saranno presenti, invece, il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti e gli assessori Alessandra Camporota, Federica Venturelli e Andrea Bortolamasi oltre alla comandante della Polizia Municipale Valeria Meloncelli. La riunione sarà l’occasione per presentare e discutere le proposte che il Comune sta mettendo in campo. Con questo incontro l’Amministrazione punta a ottimizzare e rafforzare l’alleanza educativa che deve opportunamente tenere conto di tutti i protagonisti, dalla scuola, alla famiglia, alle istituzioni.