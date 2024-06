In vendita il terreno che ospita il Palazzone. Il Comune prova a dare un futuro all’area

Ci riprova il Comune di Fiorano, e dopo che i precedenti bandi sono andati deserti, rimette in vendita il terreno che ospita il cosiddetto Palazzone di via Poliziano, che verrà abbattuto non appena vedrà una ditta se ne prenderà carico. Il futuro dell’edificio, che fino a qualche anno fa ospitava 27 famiglie assegnatarie di case popolari (ERP), è la demolizione per fare posto ad un parco pubblico e ad una nuova palazzina di appartamenti che saranno venduti in libero mercato. Chi si aggiudicherà l’immobile quindi dovrà demolire l’edificio entro cinque mesi dalla data del rogito, destinare metà dell’area a parco pubblico e costruire nell’altra metà una palazzina residenziale con edilizia qualificata sotto il profilo strutturale ed energetico-ambientale. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere consegnata entro le ore 12 del primo luglio.