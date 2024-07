Modena, 1 luglio 2024 – Attimi di paura alle 7.30 di questa mattina in autostrada A1, nei pressi del km 311 in direzione sud all’altezza di Modena, per un incidente stradale che ha coinvolto in tutto 4 veicoli e 9 persone.

Due di queste sono state trasportate al Policlinico di Modena: si tratta di una bambina di 3 anni e una donna di 36, fortunatamente non in gravi condizioni.