Tragici incidenti: morto a 26 anni contro un platano, ieri a poca distanza l’addio a un giovane papà

Modena, 1 luglio 2024 – Ancora una tragedia sulle strade della bassa modenese. La scorsa notte, poco prima dell’1 sulla Panaria est all’altezza del civico 334 un’auto si è schiantata contro un platano.

Alla guida del mezzo un 26enne che purtroppo è deceduto sul colpo. All’arrivo dei sanitari per il giovane non c’era più nulla da fare.

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso e per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

L’incidente si è verificato in località Cadecoppi, a Camposanto e a poche centinaia di metri da dove ieri mattina alle 7.30 ha perso la vita sempre sulla strada un giovane papà. La vittima è Diego Carfora, residente a Finale Emilia, 34 anni e padre di una bambina.

La tragedia è avvenuta nel Comune di San Felice sul Panaro sulla strada Marzana, in località Dogaro, Carfora è morto dopo essere finito nel fosso a bordo strada con il proprio veicolo.

La sua Ford Focus è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, per poi terminare la propria corsa urtando prima contro un palo in legno della linea telefonica e poi finendo contro un manufatto di cemento. Tremendo lo schianto.

Sul posto stanotte per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri.