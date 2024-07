Tragico incidente a Modena: muore giovane padre di una bambina

San Felice (Modena), 1 luglio 2024 – Un’alba di sangue quella sorta domenica sulle campagne di San Felice sul Panaro, dove intorno alle 7.30 i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire dopo che sulla strada Marzana, in località Dogaro, il conducente di un’automobile è morto dopo essere finito nel fosso a bordo strada con il proprio veicolo: la vittima è il giovane Diego Carfora, residente a Finale Emilia, trentaquattrenne e papà di una bambina piccola.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, compiute sul posto dai carabinieri, l’automobile – una Ford Focus – è uscita di strada per cause ancora in via di accertamento, per poi terminare la propria corsa urtando prima contro un palo in legno della linea telefonica e poi finendo contro un manufatto di cemento. Tremendo lo schianto, che non ha lasciato scampo all’uomo, in quel momento solo all’interno dell’abitacolo. Nel tremendo incidente non erano coinvolti altri veicoli o persone: il 34enne dovrebbe, infatti, avere perso il controllo della propria auto per cause che sono ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti - oltre a carabinieri e vigili del fuoco che hanno rimosso le portiere per liberare il conducente – anche i soccorritori del 118 e Anpas.

Un passante, che ha visto il veicolo incidentato, ha dato l’allarme, ma per il 34enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è tragicamente morto sul colpo. Unitamente ai carabinieri per eseguire i rilievi e bloccare il traffico sulla strada Marzana è intervenuta anche la polizia locale. Mentre per il trasporto della salma alla camera mortuaria è intervenuto il servizio onoranze funebri Paltrinieri.

E’ un’altra vita, quindi, quella che si è spezzata lungo le strade del nostro territorio: stando ai dati dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale, fino al 3 giugno, si contavano 17 persone decedute per collisioni stradali (nel dettaglio, quattro automobilisti, un autista di mezzi pesanti, cinque motociclisti, un ciclista, cinque pedoni e un passeggero di autobus) in provincia di Modena. Di questi diciassette incidenti mortali, quattro (pari al 24%) si sono verificati per ’uscita autonoma di strada’ senza scontrarsi quindi con nessun altro veicolo.

Uno scenario tragico. Una piaga incidenti che, purtroppo, non si è arrestata e che oggi continua a sanguinare. "Conoscevo Diego da almeno 15 anni – racconta un amico – praticamente si può dire che l’ho visto crescere. Soltanto lo scorso weekend ci eravamo incontrati in piscina, era un bravo ragazzo, papà di una bambina. Una persona d’oro, con tanta voglia di fare".