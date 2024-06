Investito dall’autobus alla fermata a Modena: grave un uomo di 74 anni

Modena, 10 giugno 2024 – Grave incidente intorno alle 9 in via Ciro Menotti, in prossimità dell’incrocio con via Montegrappa. Un uomo di 74 anni è ricoverato all'ospedale di Baggiovara in gravi condizioni (ma per fortuna non in pericolo di vita) dopo essere stato schiacciato da una ruota dell'autobus mentre saliva o scendeva dal mezzo, ad una fermata.

L'autista in un primo momento non si è accorto dell'incidente e ha proseguito la sua corsa. Le verifiche da parte della polizia locale e del personale Seta hanno ricostruito l'accaduto. Sul posto il 118. L'uomo è ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare e la sua prognosi è di 30 giorni.

Notizia in aggiornamento