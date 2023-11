La formazione diventa ’modulare’

Sei una persona non occupata e vuoi migliorare le tue competenze informatiche? Sei una donna che vuole impegnarsi in un percorso di formazione digitale? La Regione Emilia-Romagna ha da poco reso nuovamente disponibile un’offerta organizzata in modo modulare, flessibile e personalizzabile di formazione permanente, che sarà attivata su tutto il nostro territorio, per acquisire competenze digitali.

E’ rivolta a persone non occupate e a tutte le donne residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, indipendentemente dalla condizione lavorativa attuale. Le opportunità formative sono gratuite e di breve durata, richiedendo un impegno orario che va dalle 20 alle 40 ore, e consentono la costruzione per ciascun utente di un percorso personalizzato in funzione delle competenze pregresse, includendo livello base, intermedio o avanzato, e si potrà scegliere di partecipare a più corsi.

Al termine di ogni percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza. I contenuti sono strutturati avendo a riferimento il "Digital competence framework for citizens" (DigComp 2.2) che definisce 4 aree chiave della competenza digitale: alfabetizzazione su informazioni e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza; risoluzione di problemi. Per conoscere tutti i dettagli su titoli e sedi, basta andare sulla banca dati online OrientER https:orienter.regione.emilia-romagna.it dove è possibile trovare tutte le opportunità di formazione finanziate dalla Regione Emilia-Romagna.