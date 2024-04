Ladri al centro estetico di via de Polli: soldi spariti e tanti danni

Modena, 18 aprile 2015 - In dieci minuti alle quattro e mezza del mattino hanno fatto in tempo a rubare un migliaio di euro in contanti e prodotti vari per, pare, più di 2mila euro. Poco prima erano passati da un altro parrucchiere, che si trova a poche centinaia di metri da quello colpito, abbandonando però il loro intento. Siamo in via De Polli, laterale di via Morane. I ladri sono riusciti ad infilarsi dentro all’Estetica Graffiti. Una volta forzata la saracinesca, e aperta una finestra, hanno fatto il finimondo: cassetti e armadietti aperti, documenti lanciati per aria, danni alla vetrina. Il tipico ‘ricordo’ che lascia chi entra in un’attività commerciale con l’intento di accaparrarsi quanto di più interessante si trova in quel momento.

Le vicine telecamere della video sorveglianza avrebbero ripreso uno dei responsabili (perché presumibilmente ci sarebbe stato anche un complice fuori a tenere d’occhio l’aria che tirava). Nelle immagini risulta un uomo sulla trentina, con jeans e scarpe da ginnastica. Ha in mano, appunto, un piede di porco di quelli che si utilizzano per piegare anche le saracinesche più resistenti. I titolari dell’attività sono stati così svegliati alle prime luci dell’alba e hanno raggiunto il loro negozio, davanti al quale già stazionava una voltante della polizia, accorsa sul posto a raccogliere elementi utili per risalire agli autori del furto con scasso. «Non è il primo che subiamo – dicono i responsabili dell’Estetica Graffiti –. Stavolta oltre ad essersi portati via i soldi, hanno fatto anche diversi danni materiali. Rotto vasi, scaraventato tutto a terra. Abbiamo lavorato diverse ore per rimettere tutto in ordine». Destino che sarebbe potuto toccare anche al vicino parrucchiere ‘Maury’, sempre sulla stessa via. Ma qui, come detto, il piano è andato a monte per qualche motivo.