L’auditorium intitolato all’Ascari

Un momento di festa ma soprattutto di condivisione e ricordi, in memoria di una docente che ha lasciato un segno nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Lunedì, a Soliera, è stata infatti scoperta la targa che intitola l’auditorium della scuola secondaria di primo grado ‘A. Sassi’ alla professoressa Claudia Ascari, scomparsa una decina di anni fa. L’intitolazione è stata anche l’occasione per la ri-inaugurazione degli spazi dell’auditorium rinnovati dal Comune di Soliera. Presenti al taglio del nastro Angela Alessandra Milella, dirigente dell’I.C. di Soliera, Cristina Zambelli, vicesindaco e assessore alla scuola, tanti ragazzi e docenti e i rappresentanti di alcune realtà del territorio, come il presidente di Croce Blu, dell’Avis locale e del Gruppo Genitori figli con handicap ODV Soliera. Tutte realtà che grazie al sostegno della famiglia della professoressa in questi anni hanno realizzato progetti sociali d’inclusione dei più fragili.