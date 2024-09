Lutto a Carpi, morto don Tonino

Carpi (Modena), 7 settembre 2024 – Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Antonio Spinardi. Don Tonino (come tutti lo chiamavano) si è spento nella serata di giovedì all’ospedale di Carpi dove era ricoverato. Aveva 82 anni ed era nato a Concordia sulla Secchia. Frequentato il liceo presso i Domenicani di Bologna, era poi entrato nel Seminario vescovile di Carpi per compiere gli studi di teologia. Fu ordinato presbitero il 6 giugno 1971 dal vescovo Artemio Prati. Da quel giorno una parte rilevante del ministero di don Tonino si è svolta come cappellano militare in varie parti d’Italia, da Porto Ferraio sull’isola d’Elba a Milano, da Firenze alla Cecchignola di Roma, per tornare infine a Bologna. A seguire, il servizio come cappellano presso un tour operator specializzato nei pellegrinaggi in tutto il mondo, tramite il quale ha potuto recarsi in vari santuari d’Italia e d’Europa. Rientrato a Carpi, dove risiedeva nel territorio della parrocchia di San Bernardino Realino, dal 2000 fino a che la salute glielo ha consentito, ha svolto servizio nelle parrocchie di San Giovanni e di Santa Caterina di Concordia. Proprio a Santa Caterina, nel 2021, alla presenza del vescovo Erio Castellucci, aveva festeggiato con la comunità il 50° anniversario di sacerdozio. Le esequie saranno presiedute dal vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, stamattina alle 9, in Cattedrale.