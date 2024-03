Magni Telescopic, maxi piano di sviluppo

Slancio industriale meccanico in Emilia. Il nuovo obiettivo è potenziare, "entro la fine del decennio", la capacità produttiva dell’azienda meccanica modenese Magni Telescopic Handlers, per sostenere l’aumento dei volumi dei prodotti continuando a mantenere una diversificazione. Lo annuncia la Regione, cui l’impresa ha appena presentato il piano. Si prevede anche di "ridurre la dipendenza dall’estero con investimenti funzionali" a internalizzare una quota significativa della produzione dei bracci telescopici, ossia il componente strategico dei prodotti in questione. E non manca spazio anche alla ricerca. "Programmi di investimento come questo – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla – rafforzano il perimetro della nostra Motor Valley".

Magni Telescopic Handlers è un player internazionale nel settore della progettazione, produzione e vendita di sollevatori telescopici, di cui detiene il 7% della quota del mercato internazionale. Ha illustrato alla Regione un programma di investimenti promosso insieme a Stilfer di Rio Saliceto, nel Reggiano, e Italsab di Faenza, nel Ravennate. Un investimento di quasi 52 milioni di euro e tutti in Emilia-Romagna, con quattro progetti di ricerca e sviluppo, per oltre 17 milioni realizzati dalla capofila Magni a Castelfranco Emilia. E con la previsione di nuove assunzioni di 347 persone di cui 25 di alto profilo professionale.