Mattarella alla cerimonia del Mak P 100, Accademia Militare in festa

Modena, 23 maggio 2025 – Sarà sicuramente una giornata indimenticabile, quella di oggi, per gli allievi ufficiali del 205° corso Fierezza dell’Accademia Militare di Modena. Ad assistere al loro Mak P 100’, ovvero alla cerimonia in programma al Novi Sad che per tradizione viene organizzata in occasione dei 100 giorni prima della conclusione del biennio di studi degli allievi, sarà infatti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il presidente assisterà all’emozionante passaggio della stecca Accademica dagli allievi più anziani a quelli più giovani insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. Presenziano all’evento, che rappresenta una tradizione delle accademie militari risalente al 1940 ovviamente il comandante generale di divisione Davide Scalabrin, il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna, il presidente della Regione Michele de Pascale, il sindaco Massimo Mezzetti e tutte le autorità civili e militari. E’ la prima volta che un presidente della Repubblica presenzia alla cerimonia del Mak P 100 e per gli allievi dell’Accademia sarà sicuramente un evento che li accompagnerà per tutta la vita.

La cerimonia si apre come da ‘copione’ con gli onori al gonfalone della città di Modena e alle autorità. Dopo l’intervento del Comandante dell’Accademia Militare è previsto lo storico passaggio della Stecca Accademica tra il 205° corso Fierezza e il 206° corso Dignità: un passaggio simbolico delle tradizioni radicate nella vita militare. La ‘stecca’ è una riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato in passato dagli allievi per lucidare i bottoni metallici della giubba. Dopo il deflusso del Reggimento Allievi per il successivo sfilamento in parata vi sarà il tradizionale saggio di equitazione e ginnico-sportivo militare. Infine la chiusura della cerimonia sarà ‘affidata’ alla banda militare con il successivo deflusso di allievi e ospiti. In occasione della cerimonia del Mak P 100 saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

Sosta vietata fino alle 14 in una parte di piazzale Tien An Men e al Novi Sad, dove la circolazione stradale sarà inoltre sospesa in tutta l’area, compresa la zona ‘ex Ferri Vecchi. Dalle 8.30 alle 13 di sarà sospesa la circolazione stradale anche in viale Monte Kosica, nel tratto tra viale Molza e viale Fontanelli. Fino alle 13, inoltre, sospeso l’accesso in entrata al Parcheggio del centro, struttura interrata sotto al Novi Sad.

Di recente il presidente Mattarella è stato a Modena, per la precisione in provincia, il 21 giugno dell’anno scorso a Maranello all’inaugurazione del nuovo stabilimento Ferrari che produrrà auto elettriche. Due anni prima ha partecipato alla commemorazione del decennale del sisma emiliano nel 2022.