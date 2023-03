Minaccia l’impiegata e fugge con l’incasso

Rapina ieri pomeriggio a una delle cassiere del ‘Conad City’ di via Galilei, a due passi dal centro storico. Fortunatamente non ci sono state conseguenza per clienti e impiegati, anche perché, a quanto sembra, il rapinatore si sarebbe limitato a minacciare la cassiera senza mostrare armi. Poteva sembrare un normale pomeriggio di marzo, con i clienti dentro al supermercato che facevano la spesa, quando un uomo si è avvicinato ad una delle casse che erano aperte in quel momento. Secondo alcune testimonianze, il rapinatore, con una mano in tasca, avrebbe intimato alla cassiera di consegnarli il contenuto del registratore di cassa, per poi darsi subito alla fuga. Il personale ha immediatamente avvisato i carabinieri della compagnia di Carpi che sono giunti sul posto per raccogliere le testimonianze e le immagini del sistema di video sorveglianza che saranno visionate per cercare di individuare elementi utili ai fini dell’individuazione del malvivente, oltre a fornire ogni altro elemento rilevante ai fini dell’indagine. La commessa, vittima della rapina, è rimasta sotto shock per la paura, ma per fortuna non ha subito alcuna aggressione. Il supermercato ha proseguito l’attività; i clienti hanno tutti manifestato solidarietà e premura verso le cassiere. Nel 2014 un altro punto Conad, quello di via Carlo Marx, è stato teatro di una rapina a mano armata. Appena dopo le 20, quasi in orario di chiusura, un uomo travisato, in tuta, con cappuccio e sciarpa che gli coprivano il volto, è entrato nel supermercato, si è diretto immediatamente verso una della casse ancora aperte, ha puntato una pistola alla commessa, e al suono delle parole ‘questa è una rapina’, le ha intimato di consegnargli subito il denaro presente in cassa, circa 1500 euro.

Maria Silvia Cabri