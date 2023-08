Nicole è miss Vignola: "Appassionata di moda"

Si chiama Nicole Falconi, ha 18 anni e vive a Castelvetro "Miss Vignola 2023". A decretarlo è stata la giuria di Miss Italia che l’altra sera, in una piazza dei Contrari letteralmente gremita, ha assegnato titoli e fasce che daranno il diritto, alle vincitrici, di accedere alle pre-finali regionali del concorso di bellezza nazionale per eccellenza, che tanti volti nuovi ha lanciato nel corso della sua storia nella moda e nello spettacolo. La serata è stata condotta da Antonio Borrelli con il coordinamento di Yesi Phillips, per l’organizzazione a cura della Gym Events di Marco Pellegrini. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vignola ed è stato curato dalla Pro Loco di Vignola, con il coinvolgimento di numerosi commercianti locali, che hanno fornito alle 27 miss in gara abiti, logistica e gadget per la sfilata. Comprensibilmente alle stelle la soddisfazione di Nicole, che proprio l’altra sera era al debutto assoluto in un concorso di bellezza.

"Per me è stata la prima volta – ha spiegato al Carlino – e non mi aspettavo un risultato del genere, ma ovviamente sono molto contenta. Ora voglio continuare a vivere questa esperienza con lo stesso spirito con cui l’ho affrontata l’altra sera, poi arriverò dove arriverò e va bene così. Mi sono sempre piaciuti lo spettacolo e la moda – prosegue – e non nascondo che mi piacerebbe lavorare in questi settori. Comunque continuo a studiare. Ora sono all’ultimo anno del Paradisi a Vignola, poi sono intenzionata a iscrivermi all’università, anche se non ho ancora scelto la facoltà. Ringrazio intanto i miei genitori, papà Marco e mamma Gloria, che mi hanno spinto a provare questa esperienza, nonché gli amici che mi hanno incoraggiato a tentare". A fare compagnia a Nicole sul podio delle debuttanti in un concorso di bellezza sono state Giulia Calzolari da Sasso Marconi, seconda classificata con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza a cui piacerebbe "diventare reginetta", e la 18enne Gloria Borghi da Vignola, terza con fascia di Miss Framesi, che è studentessa e ambisce a fare l’interprete.

Tra coloro che già avevano ottenuto fasce in precedenti concorsi e che sono salite sul podio anche della tappa vignolese figurano invece Elisa Rossi da Bologna, 19enne Miss Framesi Emilia Romagna che sogna un lavoro come modella, Lara Bonini da Minerbio, 24enne che aspira a fare l’indossatrice, e Alessia Morini da Maranello, 18enne a cui piacerebbe lavorare nel settore moda. Marco Pederzoli