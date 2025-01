Nonantola, nonostante il divieto entra nella casa di famiglia. Scatta il "codice rosso"

I carabinieri hanno fatto scattare la misura del "codice rosso" nella notte tra ieri e l’altro ieri. I militari hanno infatti arrestato un uomo, colto in flagranza del reato previsto dall’art. 387 bis del Codice penale, ovvero per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. Il protagonista della vicenda infatti, sottoposto al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della vittima che, in seguito a questa intrusione, ha chiamato i carabinieri. Subito intervenuti, i militari hanno condotto l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso. Ieri il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dei domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, per controllare in tempo reale che non si riavvicini alla sua ex.

m. ped.