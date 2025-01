Nuova Coop a Vignola, è scontro: "Mancano ancora le autorizzazioni"

Cosa sta succedendo al progetto della nuova Coop che dovrebbe sorgere tra via Per Sassuolo e la circonvallazione? A domandarselo in questi giorni, con due diversi interventi diffusi anche via social, sono sia le minoranze consiliari sia il Comitato no Coop. Il primo a tornare pubblicamente all’attacco, il 21 gennaio scorso, è stato il consigliere Vignola per Tutti Angelo Pasini, che a nome delle altre opposizioni ha evidenziato in una nota: "Sono trascorsi 928 giorni dal 7 luglio 2022, ovvero da quando Coop Alleanza 3.0 ha depositato il progetto del nuovo ipermercato in via per Sassuolo, in foto, previo l’accordo di cosiddetto "rilevante interesse pubblico" (ma senza fretta) approvato il 23 giugno 2022 dalla Giunta Muratori. Passano gli anni, e l’autorizzazione a costruire ancora non c’è! E Coop neanche protesta per siffatto ingiusto trattamento. Bontà loro…".

In un articolato intervento diffuso sul proprio profilo Facebook, il Comitato no nuova Coop ha poi scritto ieri tra l’altro: "Anche i tifosi più sfegatati del nuovo Ipercoop di Vignola debbono riconoscere che, se dopo due anni e mezzo il progetto non ha ancora superato il passaggio in ‘conferenza preliminare’, vuol dire che i problemi non li vedono solo quei ‘pazzi’ del Comitato e delle opposizioni consiliari... Il 25 settembre 2024 era convocata la seduta conclusiva della conferenza preliminare…l’amministrazione comunale garantiva che era tutto conforme, che andava tutto bene. Andava talmente tutto bene che il progetto è stato rimandato, rilevando ancora una volta che vi erano problemi, ad esempio risulta ancora inadeguata la valutazione dell’impatto sulla mobilità generato su via Circonvallazione/via per Sassuolo dal nuovo Aldi. Quindi, dopo che il responsabile del procedimento aveva garantito che la documentazione di progetto era conforme, si scopre che così non è…".

E dall’amministrazione di Vignola cosa rispondono? Laconica al momento la nota del Comune: "L’Amministrazione comunale precisa che si sta seguendo il percorso previsto dalla legge in dialogo con gli altri enti coinvolti. Quindi si passerà alla fase conclusiva della Conferenza preliminare". Insomma, il finale sulla questione è ancora tutto da scrivere.

Marco Pederzoli