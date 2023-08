Giovane accoltellato a Modena, il sindaco: “Triplicanti i migranti. Governo intervenga”

Modena, 21 agosto 2023 – “Gli assassini devono essere individuati e fermati al più presto”. È questo l’auspicio del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in riferimento all’omicidio avvenuto ieri, 20 agosto, in pieno centro a Modena. Una domenica pomeriggio come tante altre squarciata da una violenza micidiale sotto gli occhi attoniti di passanti e turisti: un ventenne straniero, proveniente da Reggio Emilia, è stato accoltellato da due persone proprio in corso Vittorio Emanuele.

“Insieme al cordoglio per la vittima – afferma il sindaco – voglio esprimere anche tutta la rabbia e la preoccupazione della città rispetto a questo episodio di violenza che segue, a pochi mesi di distanza, l’omicidio del giovane pakistano al Novi Sad. Si tratta di situazioni sicuramente diverse, ma non possiamo girarci dall’altra parte rispetto a una realtà che negli ultimi tempi, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e della Polizia locale, ha visto un aumento di aggressioni e di violenze, mentre sul territorio sono triplicati i trasferimenti di migranti – sottolinea Muzzarelli – senza che si stata strutturata un’adeguata rete di accoglienza che possa garantire condizioni dignitose per le persone e non lasciarle in balia della criminalità, come purtroppo spesso sembra avvenire con molti di loro, lasciati senza prospettive, che diventano manovalanza dello spaccio”.

È ormai da mesi che il sindaco pone queste questioni al Governo, con una particolare attenzione per i minori stranieri non accompagnati, e sono temi affrontati anche direttamente con il ministro Piantedosi insieme alla richiesta di aumento degli organici delle forze dell’ordine e di riconoscimento della fascia A per la Questura che renderebbe l’aumento strutturale.

“Le risposte ricevute fino a oggi non sono soddisfacenti – conclude Muzzarelli – e ribadisco ciò che ho già detto al ministro: il clima qui è pesante, i dati ci preoccupano: la comunità modenese, così laboriosa e giustamente esigente, non si rassegna a subire decisioni e valutazioni che portano ricadute negative per tutta la città e per il territorio”.

Cosa è successo

Domenica 20 agosto, attorno alle 18.30, un ventenne straniero è stato più volte accoltellato al collo in pieno centro e sotto gli occhi dei clienti seduti ai tavolini del bar e davanti a un rinomato albergo. Si è trattato di un brutale omicidio, in quanto il giovane proveniente dal nord Africa, ma che viveva a Reggio Emilia, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara. Un regolamento di conti, a quanto risulta dalla prima ricostruzione dei fatti. Il ragazzo stava camminando, è possibile che abbia accelerato il passo dopo aver visto gli aggressori, presumibilmente gli stessi che lo avevano già picchiato la sera prima. Poi i fendenti micidiali al collo che non gli hanno lasciato scampo. Prima di essere portato all’ospedale, il giovane è stato soccorso da alcuni passanti.