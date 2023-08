Ucciso a coltellate al collo in pieno centro a Modena

Modena, 20 agosto 2023 – Accoltellamento nel pomeriggio (attorno alle 18.30) in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Modena: un ragazzo straniero è stato colpito più volte al collo.

Si è trascinato per alcuni metri di fronte all'hotel Milano, sull'altro lato del marciapiede. È stato soccorso da passanti mentre i due aggressori (anche loro immigrati pare) fuggivano. Sul posto quattro volanti della polizia, squadra mobile, scientifica e polizia locale. Ma il ragazzo non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

Si pensa si tratti di un regolamento di conti per droga. In corso le ricerche per identificare le due persone che lo hanno aggredito.