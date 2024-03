Opera Inclusiva al Teatro Pavarotti Freni

Al Teatro Pavarotti Freni di Modena l’Opera è inclusiva. Ma cosa significa? Noi ce lo siamo chiesti e, in occasione delle prove generali della Turandot, abbiamo avuto la possibilità di intervistare due responsabili dell’associazione ALI (Accessibilità Lingue Inclusione), Alessio Vitali e Natasha Palladio, che ci hanno illustrato le dinamiche e il funzionamento dell’opera all’interno di questo interessantissimo progetto. Di seguito un riassunto dell’intervista.

Per prima cosa, quando si parla di inclusione non bisognerebbe etichettare le persone con il termine “speciali” ma persone con disabilità specifiche. Le persone con disabilità uditive preferiscono mettersi molto vicino all’orchestra in modo da riuscire a sentire il ritmo e le vibrazioni e riescono a capire l’opera tramite i sovratitoli.

Le persone con disabilità visive si posizionano solitamente in fondo al teatro e si affidano esclusivamente all’udito. L’opera a cui si sta per assistere è preceduta da un percorso multisensoriale dalla durata di circa un’ora, durante il quale gli spettatori possono toccare con mano vestiti di scena e strumenti musicali.

Talvolta i cantanti sono disposti a lasciarsi toccare la gola dagli spettatori non udenti durante un canto di prova, in modo da far percepire le vibrazioni. Durante questi percorsi chi lo desidera ha la possibilità di comunicare con un interprete in modo da sentirsi a proprio agio. Vengono inoltre fornite ai non vedenti delle tavole tattili, tavole non molto grandi, ricoperte da puntini, utili a favorire la percezione delle dimensioni del palco e di ciò che c’è sopra, con l’inserimento di descrizioni audio di ciò che sta accadendo sulla scena.

Classe 3G Ic Ferrari Maranello