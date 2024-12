Patto per la casa. Affitti agevolati

Prendono il via da questo mese di dicembre le prime assegnazioni dei 65 alloggi in via Repubblica di Montefiorino 25/29 presi in locazione dall’Amministrazione comunale e fatti confluire nel programma regionale ’Patto per la casa’ cui il Comune ha aderito. Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla delibera illustrata dall’assessora alle Politiche abitative e Piano per la Casa Francesca Maletti.

Il Patto ha l’obiettivo prioritario di sostegno nella ricerca di soluzioni sulla casa, in particolare per l’accesso alla locazione a canone agevolato dei nuclei in condizione di fragilità che hanno difficoltà ad accedere al mercato privato, rivolgendosi anche a grandi proprietà, tra cui fondi comuni di investimento immobiliare, per moltiplicare le possibilità di reperimento di alloggi sul territorio.

Il Comune aderisce al programma gestendolo all’interno del servizio esistente di Agenzia casa con la modalità in house, in cui cioè l’Amministrazione si pone come intermediario tra domanda e offerta intervenendo direttamente nel rapporto di locazione con il proprietario a cui assicura le relative garanzie. Il pagamento alla proprietà avviene da parte del Comune in forma anticipata per canone e spese condominiali di sei mensilità, mentre gli inquilini effettuano il pagamento al Comune mensilmente con apposito bollettino.

Gli alloggi oggetto della convenzione con il fondo immobiliare Scoiattolo di proprietà Torre Sgr spa, opportunamente ristrutturati e adeguati a cura del privato, sono complessivamente 80, di cui i 65 destinati alla gestione Patto per la casa sono stati assegnati tramite Avviso pubblico negli scorsi mesi. Requisiti per partecipare, un Isee ordinario riferito al nucleo familiare compreso tra i 9.360 e i 35 mila euro.

Gli alloggi di via Repubblica di Montefiorino confluiti nel Patto per la casa sono 8 bilocali con angolo cottura e 24 bilocali con cucina separata tra i 33 e i 48 metri quadrati a canone mensile massimo di 440 euro; 32 trilocali fino a 79 mq con canone massimo pari a 543 euro; 16 quadrilocali fino a 113 mq con canone massimo mensile di 640 euro.