"Piscina in alto mare, ancora senza gestori"

Si allontanano i tempi per la sistemazione della piscina e, di conseguenza, la gara per la sua gestione. "Siamo ancora in alto mare! Ed è impossibile – tuonano i rappresentanti della ‘Lista Civica Bomporto e frazioni - Idee in Movimento’ - poter dire quando potrebbe uscire questo benedetto bando". Secondo affermazioni pubbliche dell’amministrazione avrebbe dovuto uscire entro il 2023. Ad oggi – accusa il gruppo Lista Civica - la situazione è dal punto di vista operativo però sostanzialmente ferma. E’ stato differito l’intervento di fornitura e installazione dell’unità di trattamento d’aria o UTA, con una variante di corso d’opera (l’ennesima, che comporterà ulteriori esborsi di soldi pubblici - 3000 euro) e relativa modifica dei termini del contratto d’appalto stipulato. L’unica novità è l’ottenimento del finanziamento di 340mila euro dall’Istituto di Credito Sportivo (ICS), ad un tasso agevolato". E per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione degli impianti tecnologici, locali e vani tecnici al servizio della piscina "propedeutici – affermano da Lista Civica - all’emissione del bando di concessione, ci aspettavamo fosse pronto, poiché il progetto esecutivo è stato consegnato il 30 ottobre. Ma, la sua approvazione con delibera di giunta è avvenuta solo dopo un mese (il 1/12/23) e ad oggi, dopo oltre 3 mesi non si hanno tracce di alcun cantiere".

"Chissà come mai?" si domandano da Lista Civica che rimprovera l’amministrazione di "scarsa o nulla conoscenza delle cose tecnico-amministrative, unita all’incapacità nel saper valutare tempistiche inerenti al ciclo di vita della realizzazione di un opera pubblica come questa e ad una certa dose di ingenuità". L’amministrazione respinge il sospetto che si sia perso tempo. "Abbiamo appena ottenuto la bozza del Piano Economico Finanziario. A giorni – fa sapere la sindaca Tania Meschiari - sarà formalizzato dal professionista incaricato e visionato dai nostri uffici e dalla giunta. Questo ci permetterà di uscire con la manifestazione di interesse da parte dei potenziali gestori. Dopo la consegna del progetto esecutivo del 30/10/2023 sono state avviate operazioni di verifica ai sensi del Codice appalti e l’avvio della scelta del contraente per l’esecuzione delle opere non poteva avviarsi si giustifica Meschiari - senza la concessione del mutuo da parte dell’ICS, mentre siamo in attesa della conferma formale del riconoscimento del tasso 0". E sul maggiore esborso dei 3.000 euro per l’unità di trattamento aria la sindaca motiva la spesa col fatto che "a causa del mancato affidamento per dare in concessione la Piscina ‘Darsena’ lo scorso inverno – dice Meschiari - non è stato possibile montare la copertura pressostatica per la stagione invernale e, pertanto, la ditta aggiudicataria della fornitura e posa della nuova UTA non ha potuto rilevare le distanze esatte delle canalizzazioni tra la nuova macchina e il pallone pressostatico. Normalmente l’assistenza alle operazioni di montaggio del pallone è affidata alla concessionaria dell’impianto, ma non avendo l’impianto in funzione, queste operazioni saranno eseguite dalla ditta esterna".

Alberto Greco