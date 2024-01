Presepe vandalizzato: "Gesto intollerabile"

Il primo giorno dell’anno è iniziato con un amaro risveglio per gli abitanti di Campogalliano. Nella notte, poco dopo lo scoccare del nuovo anno, infatti, alcuni ragazzi hanno vandalizzato il bel presepe che si trova sul sagrato della chiesa parrocchiale. Hanno usato petardi, botti e altri mezzi per distruggere le statue e altri elementi della struttura realizzata dai volontari della parrocchia. E non solo: gli stessi vandali hanno rotto alcune parti della pensilina per gli autobus, realizzata solo qualche anno fa. Hanno sventrato alcune vetrate plastificate e la parte che viene utilizzata come bacheca per gli annunci. E ‘per finire’, hanno lasciato scritte razziste sopra la pista ciclabili del parco de ‘Le Montagnole’. "Si tratta di gesti molto brutti – afferma la sindaca di Campogalliano, Paola Guerzoni – che hanno riempito di amarezza e tristezza tutti i cittadini. Non ne capiamo il senso: non può derubricarsi il tutto ad una ‘ragazzata’, perché hanno colpito più luoghi simbolici della città". "Ho già contattato il parroco e domattina (oggi per chi legge, ndr) andrò a fare denuncia dai carabinieri. I vandali comunque sono già in fase di identificazione". La notte di San Silvestro, proprio nei pressi del presepe della chiesa, è passata una pattuglia dell’Arma che ha notato movimenti sospetti, poi avvalorati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della piazza del Comune. E lo stesso presepe era videosorvegliato. "Oltre a danneggiare beni pubblici – prosegue la sindaca Guerzoni – hanno colpito il presepe, una rappresentazione sacra, apprezzata da tutto il paese, a prescindere dall’etnia e dall’essere credenti o meno delle tante persone che venivano a visitare l’opera dei parrocchiani. Oltre il danno materiale, ripeto, questo vandalismo proprio per questo ci riempie di amarezza".

Maria Silvia Cabri